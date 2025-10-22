Corzuela: jornada de educación vial en el Jardín N°263

El equipo de Tránsito Municipal de Corzuela llevó adelante una jornada de educación vial en el Jardín de Infantes N°263, destinada a los niños del nivel inicial.

Durante la actividad, los pequeños participaron de una simulación de calles y señales de tránsito, aprendiendo de manera lúdica sobre el respeto a los peatones, el uso del semáforo 🚦 y la importancia del casco en motocicletas para prevenir accidentes.

Desde el municipio agradecieron a los docentes y directivos de la institución por la invitación y destacaron que estas iniciativas buscan fomentar desde la infancia una cultura vial responsable y solidaria en la comunidad.