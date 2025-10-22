Corzuela: jornada de educación vial en el Jardín N°263

569885990_18415247629118184_616824905102285971_n

El equipo de Tránsito Municipal de Corzuela llevó adelante una jornada de educación vial en el Jardín de Infantes N°263, destinada a los niños del nivel inicial.

Durante la actividad, los pequeños participaron de una simulación de calles y señales de tránsito, aprendiendo de manera lúdica sobre el respeto a los peatones, el uso del semáforo 🚦 y la importancia del casco en motocicletas para prevenir accidentes.

Desde el municipio agradecieron a los docentes y directivos de la institución por la invitación y destacaron que estas iniciativas buscan fomentar desde la infancia una cultura vial responsable y solidaria en la comunidad.

Más Noticias

565786812_1137404561907811_3280377750861626863_n

Du Graty: alumnos de la Escuela Especial N°42 realizaron una feria inclusiva por el Mes de la Educación Especial

565202280_1151112937162623_8278268853667010702_n

Charata: entregaron tablets educativas a escuelas Alfa en Red

566196609_1247538960746933_625193407040006331_n

Castelli avanza con obras de desagüe en el Barrio Norte

Te pueden interesar

568726056_1355724755915666_5825920296719461538_n

Claudia Panzardi: “El verdadero poder está en el pueblo, no en los políticos”

569885990_18415247629118184_616824905102285971_n

Corzuela: jornada de educación vial en el Jardín N°263

565786812_1137404561907811_3280377750861626863_n

Du Graty: alumnos de la Escuela Especial N°42 realizaron una feria inclusiva por el Mes de la Educación Especial

565202280_1151112937162623_8278268853667010702_n

Charata: entregaron tablets educativas a escuelas Alfa en Red

566196609_1247538960746933_625193407040006331_n

Castelli avanza con obras de desagüe en el Barrio Norte