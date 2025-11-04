Charata: dos jóvenes fueron interceptados por la policía con drogas y una réplica de arma de fuego

Durante la noche del lunes, personal policial de la División 911 de Charata detuvo a dos jóvenes que circulaban en motocicleta y fueron sorprendidos con drogas y una réplica de arma de fuego.

El procedimiento se realizó cerca de las 22:25, en la intersección de López y Planes entre Laprida y Chacabuco, luego de un llamado al Sistema de Emergencias 911, que alertó sobre la presencia de dos personas en motocicleta realizando presuntas ventas de estupefacientes en la zona.

Al arribar al lugar, los agentes del Centro de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) interceptaron una motocicleta Guerrero 110 cc color negra, sin luces ni carenado delantero, guiada por Dilan Ezequiel Paz, de 17 años, acompañado por Brian Valentín Lemaire, de 18 años, ambos residentes en barrios de Charata.

Durante el control preventivo, los uniformados hallaron en poder del mayor una réplica de arma de fuego tipo 9 mm y dos envoltorios de polietileno, uno con sustancia blanquecina fraccionada en pequeños paquetes y otro con materia vegetal verde amarronada.

Ante la sospecha de que se tratara de drogas, se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas Interior Charata, a cargo del cabo Ricardo Toloza, quien realizó las pruebas de campo correspondientes. Los análisis arrojaron resultado positivo a cocaína (13 envoltorios, con un peso total de 1,7 gramos) y positivo a marihuana (4,6 gramos).

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1 de Resistencia, a cargo de la secretaria Raquel Leiva, se ordenó el secuestro de las sustancias y la aprehensión del joven mayor de edad, mientras que el menor fue entregado a sus progenitores.

Las actuaciones continúan bajo supervisión del comisario principal Juan Antonio Cabrera, jefe de la División 911 Charata, y con intervención del Departamento de Zona Interior Charata.