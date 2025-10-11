Claudia Panzardi recorrió el Impenetrable y cumplió el sueño de estudiantes rurales de viajar a Misiones

La dirigente y candidata a diputada nacional visitó la EFA N°1 de Fuerte Esperanza y comprometió su ayuda para que los alumnos de la promoción puedan realizar su viaje de egresados. También colaboró con escuelas de Ciervo Petiso y Laguna Blanca.

La candidata a diputada nacional Claudia Panzardi continúa recorriendo el interior profundo del Chaco, con una agenda enfocada en el contacto directo con las comunidades rurales. En los últimos días visitó la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) N°1 de Fuerte Esperanza, una institución emblemática del Impenetrable chaqueño, donde compartió una jornada con docentes y alumnos, y anunció que financiará el viaje de egresados de los estudiantes de la promoción 2025.

“Esta es la promoción de la EFA número 1 de Fuerte Esperanza, son siete jóvenes más su guía que van a cumplir su sueño del viaje de egresados a Misiones en el mes de noviembre”, expresó Panzardi. “Visité la escuela, llevamos alimentos y elementos deportivos, y los chicos me pidieron si podía ayudarlos porque no tenían ninguna posibilidad de cumplir su sueño. Así que se lo vamos a cumplir”, agregó.

La Escuela de la Familia Agrícola se distingue por su modelo educativo de alternancia, que combina el aprendizaje en la institución con el trabajo y la vida en el hogar. Este sistema busca evitar el desarraigo rural y fortalecer los lazos de los jóvenes con su entorno comunitario, impulsando el desarrollo humano y social en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Además, Panzardi adelantó que también apoyará a los egresados de la escuela de Ciervo Petiso, en Colonia Elisaa, y al séptimo grado de Laguna Blanca, para que puedan concretar sus viajes de fin de estudios.

“La educación rural es una de las bases del desarrollo del interior chaqueño. Estos chicos merecen tener las mismas oportunidades que cualquier joven de la ciudad. Por eso, acompañarlos en este sueño es también una forma de reconocer el esfuerzo de sus familias y docentes”, remarcó la dirigente y candidata a diputada nacional.

Con una agenda que combina gestión social y militancia territorial, Claudia Panzardi continúa recorriendo el Impenetrable chaqueño, dialogando “cara a cara” con los vecinos y reafirmando su compromiso con las comunidades más postergadas de la provincia.