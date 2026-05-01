Sol de Roca festejará su 13º aniversario con una peña en la Usina Cultural

Este viernes 1 de mayo, a partir de las 21.30, en la Usina Cultural dependiente del Instituto de Cultura del Chaco (Cervantes 1640, esquina avenida Chaco), se llevará adelante la primera Peña Aniversario de Sol de Roca. El evento es organizado por el grupo musical en ocasión de cumplirse sus 13 años de existencia y con el fin también de festejar el Día Internacional de los Trabajadores.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $8000, y en puerta valdrán $10000. Por adelantado, las entradas se pueden adquirir contactando al teléfono 3624- 813178.

Durante la noche, habrá una variada grilla de músicos y bailarines. Además de Sol de Roca festejando su aniversario, subirán al escenario Cauce, Sentir Chaqueño, y Leo Barrios Folk. Y los intérpretes estarán acompañados por los integrantes de la compañía de danza Angirú y el ballet de adultos mayores de Latidos de Tradición.

El público podrá contar asimismo con el servicio de cantina, con una oferta gastronómica y de bebidas. Desde la organización aclararon que no estará permitido el ingreso de conservadoras.