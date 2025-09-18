Diputados rechazó los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica

182386w850h477c.jpg

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Pediatría, y le dio así un nuevo revés político al Gobierno nacional.

La sesión se llevó adelante desde pasado el mediodía, mientras en las inmediaciones del Congreso se llevaba a cabo una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud pública.

En las dos votaciones, el arco opositor obtivo por un buen margen los dos tercios requeridos para insistir con las leyes y rechazar los vetos, y ahora deberá resolver el Senado.

La ley de Financiamiento Universitario se cerró con on 174 a favor y 67 en contra, mientras que la de fondos para el Garrahan fue con 181 afirmativos y 60 en contra.

