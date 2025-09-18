Chaco, bajo alerta amarillo por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la mañana de este jueves, en todo el Chaco y otras seis provincias, y se anticipa tiempo inestable con tormentas aisladas y mejoramientos temporarios hasta el domingo inclusive, y ambiente cálido, con máximas por encima de los 30°C.

El informe indica que el área de cobertura será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El alerta abarca a todo el Chaco, y también al noreste de Salta, gran parte de Formosa, Santiago del Estero, gran parte de Corrientes, Entre Ríos, y el centro y norte de Santa Fe.

ASÍ ESTARÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

En detalle, para este jueves se esperan tormentas fuertes por la mañana, y tormentas aisladas por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 30 de máxima.

Para el viernes se prevé tormentas aisladas por la mañana, mejorando por la tarde-noche, y vientos leves del noreste rotando a moderados del este, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 30.

Asimismo, para el sábado se anuncia tiempo inestable, con tormentas aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde-noche, y ascenso de temperatura: 25 grados de mínima y 38 de máxima.

Por último, para el domingo se pronostica tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, con descenso de temperatura: mínima de 19 grados y máxima de 22.

