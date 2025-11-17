Diego Santilli recibe este lunes a Leandro Zdero y otros gobernadores

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, continuará esta semana con las reuniones con gobernadores que inició desde que fue designado.

Así, este lunes recibirá a las 11 de la mañana al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, mientras que más tarde, a las 12.30, hará lo propio con el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Según se informó desde la Casa Rosada, Santilli explicará los principales proyectos de La Libertad Avanza y escuchará los pedidos de los jefes provinciales.

Si bien ya se reunió con diez gobernadores, la idea es terminar esta semana encontrándose con algunos de los mandatarios que le restan.

Hasta ahora, los jefes provinciales que aún no se reunieron con Santilli son: Jorge Macri (CABA), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Desde el Gobierno nacional indicaron que «las reuniones con los gobernadores están organizadas para escuchar la agenda de ellos y la del Presidente», y afirmaron que «la agenda de Javier Milei es clara: consenso sin perder el equilibrio fiscal, Presupuesto 2026, modernización laboral, reforma tributaria y reforma penal».

El objetivo del Gobierno es conseguir los votos necesarios en el Congreso para que las iniciativas antes mencionadas se debatan en sesiones extraordinarias.