5 usos que le puedes dar al agua oxigenada en el hogar

El agua oxigenada puede ser empelada para limpiar mesas y superficies como la alacenas y mesadas de la cocina. Solo tienes que esparcir un par de gotas de este producto sobre la superficie y luego pasar un trapo.

La mesa puede limpiarse con un par de gotas de agua oxigenada.

Heladera, freezer, microondas

Con una botella o envase que tenga atomizador o pulverizador, rocía un poco de agua oxigenada en superficies como la heladera, el freezer o el microondas y limpia con un trapo.

Con este truco de cocina eliminarás los olores indeseados generados por bacterias que se forman dentro de los electrodomésticos.

Esponjas y paños de cocina

Para poder limpiar y desinfectar las esponjas, repasadores y trapos de la cocina, solo tienes que preparar una mezcla de agua tibia y agua oxigenada. Deja en remojo en esta mezcla lo que quieras limpiar por unos 10 minutos y luego lava en el lavarropas.

Inodoro

Agrega una taza de agua oxigenada al agua del inodoro y deja reposar por 20 minutos. Luego tira la cadena y listo.

El inodoro puede lavarse y desinfectarse con unas gotitas de agua oxigenada.

Azulejos, ollas y sartenes

Mezcla 2 partes de agua oxigenada, 1 de agua y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Esparce esta mezcla casera en las ollas, sartenes y azulejos, deja actuar por unos minutos y luego enjuaga con abundante agua.

En el caso de que los azulejos o las paredes tengan moho, mezcla agua oxigenada con agua tibia, aplica sobre el área afectada y deja actuar por 10 minutos, pasado este tiempo frota la mancha suavemente con un cepillo, enjuaga con agua y luego seca con una toalla.