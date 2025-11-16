5 usos que le puedes dar al agua oxigenada en el hogar
El agua oxigenada se trata de un líquido incoloro, potente oxidante, usado como antiséptico para desinfectar heridas, limpiar y blanquear.
Sin embargo, pocas personas saben que el agua oxigenada puede ser usada en la limpieza del hogar, y a continuación te enseñamos cómo hacerlo.
¿Cómo usar el agua oxigenada para limpiar la casa?
Mesas y superficies
El agua oxigenada puede ser empelada para limpiar mesas y superficies como la alacenas y mesadas de la cocina. Solo tienes que esparcir un par de gotas de este producto sobre la superficie y luego pasar un trapo.
Heladera, freezer, microondas
Con una botella o envase que tenga atomizador o pulverizador, rocía un poco de agua oxigenada en superficies como la heladera, el freezer o el microondas y limpia con un trapo.
Con este truco de cocina eliminarás los olores indeseados generados por bacterias que se forman dentro de los electrodomésticos.
Esponjas y paños de cocina
Para poder limpiar y desinfectar las esponjas, repasadores y trapos de la cocina, solo tienes que preparar una mezcla de agua tibia y agua oxigenada. Deja en remojo en esta mezcla lo que quieras limpiar por unos 10 minutos y luego lava en el lavarropas.
Inodoro
Agrega una taza de agua oxigenada al agua del inodoro y deja reposar por 20 minutos. Luego tira la cadena y listo.
Azulejos, ollas y sartenes
Mezcla 2 partes de agua oxigenada, 1 de agua y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Esparce esta mezcla casera en las ollas, sartenes y azulejos, deja actuar por unos minutos y luego enjuaga con abundante agua.
En el caso de que los azulejos o las paredes tengan moho, mezcla agua oxigenada con agua tibia, aplica sobre el área afectada y deja actuar por 10 minutos, pasado este tiempo frota la mancha suavemente con un cepillo, enjuaga con agua y luego seca con una toalla.