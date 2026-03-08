«Devuelvan la plata que se llevaron»: picante cruce entre Zdero y Capitanich

El gobernador Leandro Zdero volvió a cuestionar a la gestión provincial anterior y reclamó que se devuelvan los recursos que, según afirmó, fueron desviados durante ese período. El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales donde sostuvo: «Devuelvan la plata que se llevaron».

Esta declaración es una respuesta a una publicación del exgobernador Jorge Milton Capitanich, quien utilizó su cuenta de X para referirse a la infraestructura nacional y cuestionó el nuevo esquema de concesiones de rutas impulsado por el Gobierno nacional.

Coquito: antes sería bueno devuelvan la plata que se llevaron con CAUSA VIALIDAD, la de los CUADERNOS y súmale la que se patinaron en el Chaco con el IAFEP y tus socios piqueteros …imagínate nos asfaltábamos la Argentina y sobraba! Tranqui que nosotros seguiremos trabajando para… https://t.co/1QsaW7zA3w — Leandro Zdero (@LeandroZdero) March 7, 2026

«Me pregunto: ¿dónde están nuestros gobernadores para defender nuestros puertos fluviales, nuestras rutas y nuestros puentes? Eran tan gallitos en campañas electorales, pero tan pusilánimes ante Milei», escribió el actual senador nacional.

En esa línea, advirtió que el nuevo esquema de concesiones solo contempla una parte de la red vial nacional. «Con el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales se atiende solo el 20% del total; el 80% queda fuera del plan», afirmó.

Según explicó, esta situación impactaría de manera directa en el Chaco. «En la provincia hay casi 1.000 kilómetros de rutas nacionales, pero la concesión solo incluye 291 kilómetros, dejando más de 700 kilómetros sin atención ni mantenimiento garantizado», señaló.

Además, cuestionó el sistema de peajes previsto en el esquema. «Se agregan nuevos peajes y los valores podrían llegar hasta $4.000, se amplían las categorías, incluyendo motos, y se establecen concesiones por 20 o hasta 30 años», sostuvo.

En respuesta a esta publicación, el gobernador señaló que parte de los problemas financieros actuales se explican por decisiones de gobiernos anteriores y por el uso de recursos públicos en estructuras vinculadas a organizaciones sociales. En declaraciones previas, había afirmado que con el dinero que «se llevaron» durante la gestión pasada se podrían haber destinado fondos para aliviar la situación económica de la provincia.

«Coquito: antes sería bueno que devuelvan la plata que se llevaron con CAUSA VIALIDAD, la de los CUADERNOS, y súmale la que se patinaron en el Chaco con el IAFEP y tus socios piqueteros… ¡imaginate, nos asfaltábamos la Argentina y sobraba! Tranqui que nosotros seguiremos trabajando para que las rutas mejoren —hay mucho que hacer—. PD: porfa, devuelvan», reza el mensaje del mandatario provincial.

Cabe mencionar que, en distintas oportunidades, Zdero aseguró que la actual gestión trabaja para ordenar las cuentas públicas y enfrentar compromisos heredados.