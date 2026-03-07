Coronel Du Graty: secuestran cocaína y detienen a una mujer tras allanamientos antidrogas

Efectivos de la Policía del Chaco realizaron dos allanamientos en la localidad de Coronel Du Graty en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de la División Operaciones Drogas Interior con base en Villa Ángela, quienes lograron la aprehensión de una mujer de 36 años que era investigada en la causa.

Durante uno de los procedimientos, los agentes secuestraron 19 envoltorios de nylon con 8,16 gramos de cocaína, además de un teléfono celular, dos tarjetas SIM, una tijera, una prenda de vestir vinculada a la investigación y 98.000 pesos en efectivo.

La investigación se inició a partir de un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911 y de publicaciones viralizadas en redes sociales que advertían sobre una presunta actividad de venta de estupefacientes en la zona.

La mujer detenida quedó a disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.