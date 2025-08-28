Allanamiento en Miramar: recuperan 12 vacunos robados y un detenido por abigeato

En un importante operativo policial realizado este miércoles en el paraje Miramar, jurisdicción de Wichí El Pintado, la Policía del Chaco logró recuperar doce animales vacunos denunciados como sustraídos en una causa por hurto de ganado mayor. Además, un hombre de 39 años fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

La investigación

El procedimiento se concretó en el marco de la causa “Victoria Figueroa s/ Denuncia hurto de ganado mayor”, que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la doctora Noelia Beatriz Miño. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Misión Nueva Pompeya.

Desde las 10 de la mañana y hasta las 18, efectivos de la Comisaría de Wichí El Pintado, bajo supervisión de la Dirección de Zona Interior Juan José Castelli, llevaron adelante una requisa en un campo abierto perteneciente a María Sara Landriel, ubicado en el paraje Miramar.

El resultado del allanamiento

Como resultado de la diligencia judicial se procedió al secuestro de 12 bovinos de distintas categorías y pelajes, algunos de los cuales presentaban señales adulteradas y sobre marcas, lo que generó sospechas de su procedencia ilícita.

En el lugar, parte de los animales fueron reconocidos por sus legítimos propietarios:

René Calixto Correa identificó uno de los vacunos como perteneciente a su padre, Alfonzo Correa .

Víctor Daniel Figueroa reconoció dos animales como propios.

Juan Miguel Figueroa, padre de la denunciante, identificó tres cabezas de ganado como de su propiedad.

El resto de los animales quedaron también bajo investigación judicial para determinar su legítima pertenencia.

Un detenido

Durante el operativo, la Policía procedió a la conducción de Adalberto Argañaraz, de 39 años, domiciliado en el mismo paraje, quien fue notificado de su aprehensión en la causa por hurto de ganado mayor.

Los animales secuestrados fueron trasladados hasta el rodeo de los denunciantes, quienes los recibieron en carácter de depósito judicial provisorio.

Lo que viene

El subcomisario Dante Segovia, jefe de la unidad interviniente, informó que, debido a la extensión del procedimiento, no se alcanzó a allanar un segundo campo perteneciente a Juan Argañaraz, diligencia que quedó prevista para este jueves 28 de agosto, con conocimiento de la fiscalía actuante.