Detuvieron en Resistencia a un hombre con 13 pedidos de captura y causas judiciales vigentes

En un operativo realizado este lunes por la tarde, personal de la División C.O.M. del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince de la Policía del Chaco detuvo en Resistencia a un hombre con un extenso prontuario y múltiples requerimientos judiciales pendientes en distintos tribunales del país.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15:30 en la intersección de la avenida Vélez Sarsfield y la calle Sargento Cabral, donde los efectivos demoraron a Alfredo Daniel López, de 32 años, domiciliado en Villa Prosperidad.

Tras verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Si.F.Co.P.), se constató que López registra 13 pedidos de captura, aprehensión y medidas restrictivas vigentes, todos emitidos por organismos judiciales y policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del área metropolitana.

Entre las causas más relevantes, se destacan:

Pedido de captura por hurto con escalamiento en grado de tentativa , requerido por la Policía Federal en una causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51 (CABA), iniciada en 2019.

Orden de aprehensión por robo , dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 (CABA), con requerimiento vigente desde julio de 2019.

Medidas restrictivas dispuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 (CABA) en abril de 2021.

Causas por robo y robo en tentativa , radicadas en los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional N° 25, 48 y 12 de la Capital Federal, con distintas fechas de carga entre 2019 y 2020.

Un requerimiento por infracción al artículo 85 (portación de arma no convencional en la vía pública) , elevado por la Fiscalía PCyF N° 12 de CABA.

Resolución de acto de rebeldía en el Juzgado de Garantías N° 1 de San Martín (Buenos Aires), dictada en junio de 2012, por un delito contra la propiedad.

Ante la magnitud de los antecedentes, el demorado fue trasladado a la Comisaría Octava de Resistencia, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, luego de ser examinado por el servicio de Medicina Legal.

El operativo estuvo a cargo del comisario principal Víctor D. Encina, jefe de la División C.O.M., quien confirmó que la detención fue resultado de un control rutinario en la vía pública que permitió identificar a un individuo con una importante cantidad de requerimientos judiciales vigentes a nivel nacional.