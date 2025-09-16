Intento de robo en Fontana: detienen a un sospechoso y secuestran una camioneta

Personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, a través de la División Delitos Contra la Propiedad, detuvo este lunes por la tarde a un joven de 26 años y secuestró una camioneta Toyota Hilux color roja, en el marco de una investigación por tentativa de robo a mano armada ocurrida en el barrio 44 Viviendas de Fontana.

El hecho se registró cerca de las 7.55, cuando dos hombres encapuchados ingresaron a la vivienda de Raúl Freschi, tesorero del Gremio Municipal de Fontana, tras forzar el portón de acceso con una barreta. En el interior se encontraba su hija, Paula Freschi, a quien intentaron maniatar con el cable de una plancha. La joven se resistió y forcejeó con los intrusos, impidiendo el ataque.

Un vecino, que escuchó ruidos extraños, alertó de inmediato al propio Freschi, quien se hallaba en su lugar de trabajo. El tesorero regresó rápidamente a su casa y, al llegar, sorprendió a los delincuentes. Los agresores huyeron amenazándolo con un arma de fuego y se dieron a la fuga en una camioneta roja.

Los investigadores relevaron cámaras de seguridad de la zona y obtuvieron imágenes en las que se observa a los dos sospechosos corriendo y luego subiendo a una Toyota Hilux. Con esa información se montó una vigilancia discreta y, horas más tarde, se localizó el vehículo en un taller de chapa y pintura de avenida Alvear al 900.

En el lugar, la camioneta era conducida por Edgar Iván Rodríguez, de 26 años, quien quedó aprehendido por orden del fiscal en turno. El rodado fue secuestrado como elemento de prueba.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa para dar con los otros involucrados en el intento de robo.