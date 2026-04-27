Colonia Popular: ya funciona nuevamente la Terminal Automática SUBE en el municipio

La Municipalidad de Colonia Popular informó que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento la Terminal Automática SUBE (TAS), tras haber sido reparada y puesta en servicio para facilitar trámites a los vecinos.

El dispositivo está disponible de lunes a viernes, en el horario de 7 a 12, y permite realizar gestiones de manera rápida y sencilla, sin necesidad de intermediarios.

A través de la terminal, los usuarios pueden acreditar cargas virtuales, consultar y recuperar saldo, actualizar el Boleto Estudiantil y aplicar la Tarifa Social Federal, entre otras opciones.

Desde el municipio destacaron que la reactivación del equipo fue posible gracias a un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Transporte y Logística, además de la intervención técnica del coordinador del Sistema SUBE en Chaco.

El sistema funciona de manera simple: el usuario debe apoyar la tarjeta SUBE sobre la terminal durante unos segundos para completar la operación.

Finalmente, las autoridades recordaron que, ante cualquier duda, los vecinos pueden acercarse a Mesa de Entrada, y remarcaron que la incorporación de este servicio apunta a mejorar la atención y agilizar las gestiones cotidianas de la comunidad.