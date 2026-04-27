Colonia Popular: ya funciona nuevamente la Terminal Automática SUBE en el municipio

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La Municipalidad de Colonia Popular informó que ya se encuentra nuevamente en funcionamiento la Terminal Automática SUBE (TAS), tras haber sido reparada y puesta en servicio para facilitar trámites a los vecinos.

El dispositivo está disponible de lunes a viernes, en el horario de 7 a 12, y permite realizar gestiones de manera rápida y sencilla, sin necesidad de intermediarios.

A través de la terminal, los usuarios pueden acreditar cargas virtuales, consultar y recuperar saldo, actualizar el Boleto Estudiantil y aplicar la Tarifa Social Federal, entre otras opciones.

Desde el municipio destacaron que la reactivación del equipo fue posible gracias a un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Transporte y Logística, además de la intervención técnica del coordinador del Sistema SUBE en Chaco.

El sistema funciona de manera simple: el usuario debe apoyar la tarjeta SUBE sobre la terminal durante unos segundos para completar la operación.

Finalmente, las autoridades recordaron que, ante cualquier duda, los vecinos pueden acercarse a Mesa de Entrada, y remarcaron que la incorporación de este servicio apunta a mejorar la atención y agilizar las gestiones cotidianas de la comunidad.

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