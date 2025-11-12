Detuvieron a un hombre por tratar de apuñalar a su esposa en una iglesia

En la noche de este martes, alrededor de las 23:30, solicitaron presencia policial en la calle Pueyrredón sin número de Los Frentones, en la Iglesia Evangélica «Río de Aguas Vivas», en virtud de un hombre había intentado apuñalar a su esposa.

La Policía detuvo al presunto autor, identificado como R.A.O, de 61 años, quien tenía un cuchillo con cabo de madera, de 20 centímetros de hoja sin marca visible.

Posteriormente, radicó la denuncia por el hecho una mujer de 65 años, quien manifestó haber concurrido a la Iglesia en mención, cuando se hizo presente su esposo, intentando llevarla a la fuerza y tomándola por el cuello.

El hombre quedó detenido.

Ante ello, intervino el pastor de la iglesia, de 47 años, cuando el acusado intentó apuñalar a la señora, resultando el ciudadano con un corte en el brazo izquierdo a la altura de la muñeca.

El pastor tuvo una «lesión lineal superficial de 9 centímetros de la muñeca izquierda, de caracter leve», no deseando realizar denuncia por el hecho.

El fiscal en turno dispuso que se notifique de la aprehensión al sujeto atacante.