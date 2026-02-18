Detienen en Makalle, a un hombre armado durante un control vehicular

Un hombre de 31 años fue detenido este martes por la tarde en Makallé, tras ser interceptado en un control vehicular y comprobarse que llevaba un arma de fuego entre sus pertenencias.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría local alrededor de las 18:30, en el camino alternativo a la altura del desvío del peaje, donde se desarrollaba un operativo de prevención. En ese marco, los agentes demoraron el paso de una motocicleta Yamaha XTZ 250 conducida por el ahora detenido.

Al solicitarle la documentación correspondiente del rodado, el conductor no pudo acreditar la propiedad del vehículo, lo que motivó una requisa preventiva. Durante la inspección, los uniformados hallaron un revólver calibre 32 largo con la numeración limada, cargado con seis cartuchos. Además, encontraron otros cinco proyectiles guardados en un paquete de cigarrillos y un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de hoja.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesta infracción al artículo 189° Bis del Código Penal Argentino y supuesto encubrimiento. Permanece alojado en la dependencia policial junto a los elementos secuestrados, a disposición de la Justicia.