Liga Argentina: Villa San Martín apareció en los momentos determinantes, no desesperó y volvió a ganar en Santa Fe

El «Tricolor» venció como visitante a Santa Paula de Gálvez (Santa Fe) por 79 a 85. Con esta victoria, los chaqueños vuelven a acomodarse en las posiciones y claramente se encuentran ingresando a los play – offs.

Por una nueva fecha de la Conferencia Norte, Villa San Martín venció como visitante a Santa Paula de Gálvez por 79 a 85. En el elenco ganador, Estéfano Simondi fue el máximo anotador de su equipo y del partido con 24 puntos. Ahora, el «Tricolor» vuelve a jugar en casa, donde el miércoles 25 recibe a su par de Barrio Parque, en tanto que el lunes 2 de marzo espera por Bochas.

En el arranque del partido, Villa San Martín corrió bien la cancha y con Favio Vieta a la cabeza y alimentando a los internos Elián Centeno y Rómulo Gusmao le permitió a la visita tomar una rápida ventaja (5 – 15). Los minutos fueron pasando y el juego se tranquilizó, es decir que Villa San Martín mantuvo la calma y siempre pudo mantener una clara ventaja (7 – 22), teniendo siempre a Elián Centeno en la zona pintada y bien aprovechado. Y en el cierre del periodo, alguna que otra reacción de Santa Paula con Juan Díaz para darle confianza y seguir en partido; el primer cuarto terminó con score de 14 a 27 para el elenco chaqueño.

En el segundo cuarto,Villa San Martín siguó estando mejor, donde Estéfano Simondi y Rómulo Gusmao mantuvieron siempre la intensidad y efectividad y eso se notó claramente (16 – 34). Los minutos fueron corriendo y algunas que otras reacciones de Santa Paula encabezadas por Augusto Barbieri que por momentos hizo jugar bien por momentos para achicar la desventaja (23 – 40). El periodo se fue cerrando y a pesar de algunas reacciones de los de Gálvez le permitieron ajustar el score, aunque siempre la ventaja fue «Tricolor» por 28 a 43.

En el tercer cuarto, Santa Paula entró más claro en ataque y con una buena defensa, teniendo buenas transiciones ofensivas, efectividad en la pintura, movimiento de balón y un Lautaro Delucchi intratable, poniéndose los locales en partido cuando promediaron un parcial de 16-4 al llegar a la mitad del tercer cuarto. Pero sii bien Villa San Martín no perdió el hilo del juego, la tónica del juego cambió y Santa Paula lo fue a buscar con más garra que básquetbol. Al llegar al último tramo del juego, Santa Paula se acercó y el lumínico marcó un 65 a 55 en favor de la visita.

En el último cuarto, las imprecisiones a causa del cansancio se vieron venir. Con el correr de los minutos, Santa Paula se acercó en el marcador y llegó a estar a un doble debajo de la visita, pero la jerarquía y la altura de Villa San Martín en momentos determinantes encabezadas por Estéfano Simondi no dieron el brazo a torcer. Fue victoria de los chaqueños 85 a 79, que regresan al norte con ambos triunfos en la provincia de Santa Fe.

Ahora, el «Tricolor» vuelve a jugar en casa, donde el miércoles 25 recibe a su par de Barrio Parque, en tanto que el lunes 2 de marzo espera por Bochas.

SÍNTESIS

SANTA PAULA (79): Juan Rivero 5 , Francisco Dalpino 0 , Lautaro Delucchi 20 , Augusto Barbieri 8, Gino Balbo 3 , Jerónimo Díaz 17 , Sebastián Puebla 3 , Camilo Gómez Quinteros 11 , Jair Caicedo 8 , Miguel Caicedo 4 . ENTRENADOR: Francisco Blanc.

VILLA SAN MARTÍN (85 ): Santiago Rath 0 , Facundo Gago 0 , Emir Pérez Barrios 10 , Estéfano Simondi 24 , Agustín Camisasca 0 , Favio Vieta 13 , Lautaro Florito 13 , Rómulo Gusmao 11 , Elián Centeno 14. ENTRENADOR: Eduardo Jápez.

ÁRBITROS: Pablo Leyton y José Domínguez.

COMISIONADO TÉCNICO: Gustavo Tacconi.

ESTADIO: Santa Pula de Gálvez (Santa Fe).