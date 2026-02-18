El Gobierno de Corrientes abre la mesa salarial con el arco sindical docente

La cita está confirmada para hoy a las 11 en el Palacio de Hacienda de Corrientes. El ministro Marcelo Rivas Piasentini oficiará de anfitrión en un encuentro para hablar del esquema salarial de los docentes que es el puntapié inicial del diseño para los estatales. Los gremios piden una urgente recomposición, especialmente al básico, y mejoras en varios ítems. También, la discusión integral del sistema educativo.

Representantes sindicales confirmaron a época que el encuentro está programado para esta mañana y, además de la presencia del titular de la cartera económica, se espera la participación de la ministra de Educación Ana Miño, con quien varios dirigentes mantuvieron contactos previos. Lo salarial será el eje central de la mesa de diálogo que, desde la perspectiva de los dirigentes gremiales, debiera extenderse al debate de las condiciones laborales en materia pedagógica.

«Vamos a ver la propuesta del Gobierno pero no sólo debemos detenernos en lo salarial, sino que debemos analizar todo el sistema, de manera integral», dijo a época el referente de SADOP, Daniel Ayala. De igual modo, se refirió el titular de ACDP, José Gea, quien sostuvo que también se necesita evaluar las condiciones laborales en general. Esto incluiría la infraestructura.

«Tenemos que analizar lo laboral y lo pedagógico, todo en general», señaló el referente del gremio que nuclea a los educadores del sector privado. Ayala, a su vez, indicó que el contexto es preocupante en medio de la crisis económica. «El bolsillo del docente está roto, se cayeron todas las monedas», graficó el sindicalista, quien señaló urge una recomposición salarial.

Señaló que la pérdida del poder adquisitivo superó con creces el 40% y, sobre los trascendidos de una oferta cercana al 10%, expresó que «es imposible». Esto en referencia a aceptar dicho porcentaje. No obstante, afirmó que están abierto al diálogo, a escuchar la propuesta del Gobierno y, además, esperan un encuentro con la directora del área de Enseñanza Privada, pedido que habían realizado en un encuentro con la ministra Miño.

Aunque aclaró que, de no haber una recomposición acorde, no desestiman medidas de fuerza. Por lo pronto, SADOP adhirió al paro nacional convocado por la CGT para este jueves en rechazo de la reforma laboral. Advirtió que la norma impactará negativamente entre los trabajadores del sector.

Sobre los salarios, el gremialista explicó que solicitan una mejora de bolsillo y en el básico, sino también en todos los ítems como zona y material didáctico, entre otros. Recordó, además, que «el último aumento salarial se otorgó en agosto de 2025». Luego, se incorporaron los bonos pero los suplentes y transferidos no perciben dicho ingreso, según indicó.

El titular de ACDP, por su parte, expresó que solicitarán una recomposición del salario básico, como así, la creación de un ítem de movilidad. Esto debido a los incrementos en los costos de traslado de los docentes, especialmente, de quienes se encuentran en áreas rurales y que el ítem Zona no termina de acompañar.

«El salario es determinante porque los docentes están en una situación crítica», expresó ayer el secretario general de AMET Corrientes, Rufino Fernández. El diálogo con Radio Dos, el gremialista no desestimó la posibilidad de que el pedido del gremio ronde el 15%.

«Veremos cuál es la propuesta. La última recomposición salarial fue hace 6 meses. Los docentes perdimos valor adquisitivo por la devaluación permanente», remarcó el dirigente. En coincidencia con sus pares, sostuvo que el «salario básico está muy relegado». Por este motivo, solicitarán que las cifras en negro se incorporen al básico.

«La reunión del Ministerio de Economía, es determinante porque la crisis golpea los bolsillos todos los trabajadores», afirmó Fernández. «Lo ideal es que podamos recuperar todo lo que se perdió a partir del último aumento», agregó el titular de AMET.

Por su parte, SUTECO confirmó que ratificará su demanda de suba en blanco de todos los componentes del salario y que éste supere la línea de pobreza. «Sin suba satisfactoria al básico en un solo pago, sin salario inicial arriba de la línea de pobreza, sin escuelas en buenas condiciones, no están dadas las condiciones el normal inicio de las clases», expresó el secretario general del sindicato Fernando Ramírez.

Al igual que SADOP, SUTECO se inclina por una convocatoria a medidas de fuerza en caso de que los pedidos no sean satisfactorios para el sector. Sin embargo, cabe mencionar, que años atrás la Provincia ejecutó descuentos a los docentes que realizaron paro a través del presentismo que demanda el Fondo Compensador Docente que se abona a nivel provincial.

Por su parte, varios son los pedidos que realiza SUTECO. Uno de ellos es la incorporación del bono navideño a salarios; el pago del plus en hasta dos cargos; salario inicial docente por encima de la línea de pobreza; que el fondo compensador provincial sea remunerativo y bonificable, entre otros puntos.

El encuentro de hoy será el primero del año de los representantes del Gobierno con el arco gremial en el marco de la mesa de diálogo. Años atrás hubo acuerdos con sindicatos dialoguistas y conflicto con SUTECO que convocó al paro.

La mesa salarial docente es fundamental, ya que marca el pulso de la política salarial de los estatales en general. Tras los acuerdos con el sector, la Provincia anuncia mejoras para los trabajadores del sector público provincial.