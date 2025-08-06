El gobernador Valdés inauguró el Hospital Pediátrico de Goya

Con el firme compromiso de fortalecer la salud infantil, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles en Goya el Hospital Pediátrico «Angel de la Guarda», ubicado sobre avenida Tomás Mazzanti al 550.

El nuevo Hospital Pediátrico se consolida como un proyecto clave para fortalecer la infraestructura de atención médica infantil en la región.

El edificio abarca un total de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas que han sido diseñadas con gran atención para maximizar el flujo de pacientes y garantizar la eficiencia operativa de los distintos servicios de salud.

En la planta baja, se ubican las áreas de emergencia y los consultorios, lo que permitirá una atención inmediata y especializada para casos críticos y consultas programadas. Este diseño asegura un acceso rápido y directo a los servicios más urgentes, minimizando tiempos de espera y mejorando el manejo de pacientes en situaciones delicadas.

En las plantas superiores, se disponen las áreas de internación, divididas en sectores de internación general e intermedia. Esta segmentación permite una atención más precisa según el nivel de gravedad de cada paciente.

El nosocomio cuenta con cinco camas de internación abreviada, y 30 de internación general.

Gobernador Valdés

A su turno, en su discurso, el gobernador Gustavo Valdés recordó que uno de sus compromisos de gestión fue «complejizar la salud de Goya», destacando que este nosocomio (Muniagurria) cumple un rol estratégico como centro de referencia para localidades cercanas como Carolina, Lavalle y Santa Lucía. «El hospital de Goya no es un simple hospital, es un hospital regional que apoya a otros centros de la zona», afirmó.

Refiriéndose al flamante hospital «Ángel de la guarda», el mismo dio cuenta que las obras abarcan 1.700 metros cuadrados, equipamiento de última generación y la incorporación inicial de 32 nuevos profesionales, con la posibilidad de sumar más en el futuro. El mandatario subrayó que la inversión —calculada en base a un costo estimado de 3.500 dólares por metro cuadrado más equipamiento— se financió íntegramente con recursos provinciales, sin recurrir a endeudamiento.

Por otra parte, Valdés también resaltó la vinculación con el Hospital Garrahan mediante teleconsultas, lo que permitirá ampliar la atención especializada en el interior. «El Estado debe mirar a quienes más lo necesitan: los niños, las personas con discapacidad y los sectores vulnerables. No hay salvación individual, la única manera es invirtiendo juntos en salud y educación públicas», expresó.

Finalmente, el titular del Ejecutivo manifestó su deseo de que el hospital pediátrico «sea símbolo y orgullo de Corrientes», y que contribuya a salvar vidas y cuidar a los niños como una inversión en el futuro de la provincia.

Resolución y puesta en funciones de directivos

Cabe mencionarse que, en el marco del acto, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, entregó la resolución de nombramiento y puso en funciones a la doctora Valeria Agustina Heine como directora del Hospital Pediátrico de Goya, como así también a la doctora Estefanía López, que se desempeñará como directora asociada.

Orgullo y felicidad por esta gran obra

«Llegó este gran día en el que sentimos orgullo y felicidad al inaugurar esta gran obra para los chicos de Goya y del interior», señaló el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, al iniciar su alocución, destacando que es clave para que los niños, «puedan ser atendidos cerca de sus hogares».

Para Cardozo, este flamante nosocomio permitirá descomprimir las derivaciones hacia el Hospital Juan Pablo II en Capital, dando un paso fundamental en la atención de la salud.

Luego, Cardozo resaltó las inversiones en materia de salud en Goya, mencionando entre ellas una batería de batería de quirófanos que es modelo en la provincia, la ampliación de los servicios de neonatología, la sala de internación conjunta, y la implementación en la Casa de Padres, entre otras.

Finalizando con sus palabras, el ministro aseguró que más adelante se avanzará con otras ampliaciones para el nuevo Hospital Pediátrico, a fin de fortalecerlo, entre ellas las dirigidas al sector obstétrico y de emergencias y las salas de atención primaria.

Agradecimiento por la confianza depositada

El director del Hospital Camilo Muniagurria, Raúl Martínez manifestó su satisfacción en el marco de la apertura del flamante nosocomio, «por poder trabajar en equipo, que es lo que aprendimos a hacer, ya que sabíamos que teníamos un personal en pediatría que podía llevar adelante este desafío.»

Por su parte, la directora ejecutiva del Pediátrico, Valeria Heine agradeció a las autoridades «por la confianza depositada en este equipo de pediatría, que tiene muchas ganas, y que hace muchos años viene creciendo», para llevar adelante la labor en el nuevo nosocomio.

Hormaechea: «Es un día histórico»

«Este es un día histórico para la ciudad y para toda la micro región sur de la provincia», comentó el intendente anfitrión, Mariano Hormaechea al momento de tomar la palabra destacando la importancia de la obra sanitaria habilitada en la jornada que brindará mejoras en la atención en la zona.

En dicho escenario, remarcó que «este es el Hospital donde nos atendemos todos y hoy los niños tendrán mejoras en su atención» ya que «acá construimos la verdadera modernización e inclusión».

Como corolario del acto, se descubrió una placa recordatoria alusiva a la inauguración y también se realizó el tradicional corte de cinta y recorrida por las instalaciones del flamante Hospital Pediátrico.