Detienen a un joven acusado de robar notebooks en una concesionaria de Resistencia

En un rápido operativo realizado este sábado 20 de septiembre, personal de la División Delitos Contra la Propiedad detuvo a un joven de 23 años acusado de robar varias computadoras portátiles de la empresa Escudería Fiat S.A., ubicada en avenida Sarmiento 1935, en la ciudad de Resistencia.

La denuncia fue radicada en horas de la mañana por Carla Samudio (33), empleada administrativa del lugar, quien al llegar a su puesto de trabajo notó que desconocidos habían ingresado por el patio de un vecino, forzando una pequeña ventana. Del interior de la concesionaria sustrajeron tres notebooks marca Lenovo de distintos colores, todas identificadas con calcomanías de la empresa.

Tras un relevamiento de las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a un sospechoso y montaron un operativo de búsqueda. Cerca de las 13:30, en la intersección de avenida Los Inmigrantes y calle Venezuela, los agentes interceptaron a un joven que coincidía con las características físicas observadas en las imágenes.

El demorado fue identificado como Pablo Ramón Acosta, alias “Tuti”, 23 años, domiciliado en barrio La Altura, Villa Río Negro. En su poder se secuestró una de las notebooks robadas, una Lenovo color gris, serie PF34F5PM.

Acosta fue trasladado a la Comisaría 12ª Metropolitana, por razones de jurisdicción, mientras se continúan las diligencias para recuperar el resto de los equipos sustraídos.

El procedimiento fue supervisado por el comisario Marcelo Fabián Leites, jefe de turno de la DIC, y por el comisario principal Raúl Ricardo Pellizardi, jefe del Departamento de Investigaciones Complejas.