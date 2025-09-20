Fontana celebró su 109° aniversario con una multitudinaria maratón comunitaria

La ciudad de Fontana vivió este sábado por la mañana una fiesta deportiva llena de energía y participación con la Maratón Comunitaria por el 109° Aniversario, organizada en el playón de las 444 Viviendas por iniciativa del intendente Fernando Cuadra.

Con gran convocatoria de vecinos y la presencia de secretarios municipales, la jornada se desarrolló en un clima de alegría, compromiso con la salud y la actividad física, e incluyó tres recorridos: 1 km participativo, 2 km y 6 km competitivos.

Ganadores de las pruebas competitivas

Carrera 2 km Masculino: Ivo Hernán Suárez Femenino: Camila Ojeda

Carrera 6 km Masculino: Agustín Cisterna Femenino: Gabriela Merlo



En la prueba de 1 km participativo, todos los inscriptos recibieron su certificado de reconocimiento, destacando el espíritu inclusivo de la propuesta.

El intendente Cuadra celebró el éxito de la convocatoria y felicitó a vecinos y competidores por demostrar que el deporte y la vida saludable unen a la comunidad, en una fecha tan significativa para la historia de Fontana.