Hallan un cuerpo en la costa del Río Negro y sospechan que se trata de un joven desaparecido

La Policía del Chaco investiga el hallazgo de un cuerpo en la costa del Río Negro, a la altura de calle Viuda de Ross y Río Negro, en el barrio Golf Club de Resistencia, ocurrido este sábado 20 de septiembre, alrededor de las 14:40.

Al lugar acudieron altos mandos policiales, entre ellos el director general de Zona Metropolitana, comisario general Nelson Marcelo Alvarenga, y representantes de la Fiscalía en turno. También trabajó el Gabinete Científico del Poder Judicial, bajo la coordinación de la licenciada Silvana Bonillo, para las pericias y relevamiento fotográfico.

El médico policial Germán Brítez certificó el hallazgo, mientras que Bomberos de la División Búsqueda y Rescate, junto al equipo tanatológico, procedieron al traslado del cuerpo al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) para la correspondiente autopsia.

Durante las primeras diligencias se secuestró un DNI a nombre de Axel Javier Alejandro Oroño, de 46.518.498, desaparecido desde el 14 de septiembre. La Comisaría 2ª de Barranqueras instruye la causa por supuesto caso de desaparición de persona desde el 15 de septiembre.

La identificación oficial y las causas de la muerte quedarán determinadas por la autopsia. Las autoridades judiciales y policiales continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.