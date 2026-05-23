Desaparición de Axel González: tras la detención de familiares de su expareja, apuntan a un conflicto de vieja data

La investigación por la desaparición de Axel González, el joven de 21 años visto por última vez el pasado 17 de mayo, dio un fuerte giro en las últimas horas con la detención de cuatro personas del entorno y la confirmación de conflictos de vieja data entre ambas familias. El oficial principal Facundo Gómez, a cargo de la División Prensa de la Policía, brindó detalles sobre el avance de la causa y explicó que la Fiscalía ordinaria ordenó una serie de allanamientos luego de numerosas declaraciones testimoniales recolectadas durante la investigación.

«Se pudo confirmar que había problemas de vieja data entre ambas familias. Una vez que se dio intervención a la Fiscalía ordinaria, tras la actuación de la de Derechos Humanos con la intervención de la Comisaría Segunda de Fontana y al apartamiento de agentes policiales, se hicieron allanamientos. Se secuestraron 10 celulares y una toalla con sangre que dio positivo para luminol y todavía no se sabe de quién es«, señaló el vocero policial.

Según indicó Gómez, los testimonios recolectados tanto por la Fiscalía como por personal policial apuntan a antecedentes de violencia y enfrentamientos previos entre Axel y familiares de su expareja. Incluso recordó que en 2024 ya se había registrado un episodio grave. «Muchos familiares de Axel declararon e indicaron sobre estos conflictos. En 2024 ya hubo un hecho donde su exsuegro y su excuñado lo hirieron con un arma de fuego en la pierna. O sea, le dieron un tiro en su pierna», precisó.

El cuarto supuesto implicado

En el marco de la causa fueron detenidos el exsuegro, el excuñado y la expareja del joven, todos de apellido Gómez, además de un cuarto implicado de apellido Pucheta, también mencionado por supuestos conflictos anteriores con la víctima. De acuerdo con la investigación, este último habría intentado desviar la atención de la causa hacia una presunta participación policial mediante publicaciones falsas en redes sociales. «Fue quien intentó desviar la atención y la investigación hacia la Policía con una cuenta falsa en redes sociales, diciendo que la Policía lo había levantado y golpeado, algo que fue descartado por la investigación», afirmó Gómez.

Además, remarcó que las pericias realizadas hasta el momento descartan que Axel haya estado dentro de un móvil policial. «A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla. Al joven por última vez se lo ve yendo al primer domicilio que fue allanado, lindante a la laguna sin agua», aseguró.

Mientras tanto, los operativos de búsqueda continúan en la zona y la causa sigue avanzando bajo estricta reserva judicial. Los teléfonos secuestrados serán peritados una vez que la Fiscalía lo disponga, en busca de nuevos elementos que permitan esclarecer qué ocurrió con el joven desaparecido.