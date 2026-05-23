Detuvieron a una mujer por falsificar un título de profesora de Química para dar clases

La Policía del Chaco detuvo una mujer oriunda de la localidad de Las Breñas, de 38 años, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Charata, a cargo de Fernando Ojeda.

La persona involucrada habría presentado ante el Ministerio de Educación documentación adulterada, con el fin de acceder a horas cátedra como profesora de Química, en establecimientos educativos de la región.

La documentación que entregaba la acreditaba como «docente recibida», pero durante los controles correspondientes se detectaron graves irregularidades.

Rápidamente, se solicitaron los respectivos informes al Instituto Superior de la UEGP N° 57 «Fray Mamerto Esquiú» de la ciudad de Charata, institución donde la acusada cursaba la carrera de Profesorado de Educación Secundaria en Química. Desde allí, confirmaron que la estudiante adeudaba un total de 18 materias, incluso asignaturas correspondientes al primer año de la carrera, por lo que no podía contar con el título, ni los certificados que la misma presentaba.

Por otra parte, se estableció que el número de certificado analítico que la mujer entregó no corresponde a la institución educativa de Charata, sino a una escuela de la ciudad de Resistencia. Además, dicha institución educativa radicó la denuncia correspondiente el día martes 12 de mayo, tras detectar que los documentos eran totalmente falsos.

La mujer se encuentra detenida y alojada en la Comisaría de Las Breñas, donde se concretó la formalización de la detención este mismo viernes.

Se estima que el próximo martes será citada para prestar declaración indagatoria ante la Justicia. Las imputaciones iniciales que recaen sobre ella son por falsificación de documento público y uso de documento falso.

De confirmarse que llegó a dictar clases en algún establecimiento educativo, podrían sumarse además los delitos de usurpación de título y estafa.

Por ahora, se esperan los informes del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional Educativa para determinar si la mujer llegó a acceder efectivamente a cargos docentes o a percibir haberes por tareas que no estaba habilitada para realizar.