Continúa la intensa búsqueda de Axel Alejandro González en Fontana

La Policía del Chaco desplegó este sábado un amplio operativo de búsqueda en la ciudad de Fontana y zonas aledañas con el objetivo de dar con el paradero de Axel Alejandro González, de 21 años, en el marco de la Orden de Operaciones N.º 1173-CE.A.C./26.

El procedimiento comenzó alrededor de las 7:30 de la mañana y contempla un importante despliegue de recursos humanos y logísticos destinados a reforzar las tareas investigativas, preventivas y de rastrillaje en distintos sectores del área metropolitana.

El operativo es coordinado por el comisario general Nelson Marcelo Alvarenga, director general de Investigaciones, junto a autoridades de distintas áreas operativas y estratégicas de la fuerza policial.

Para el desarrollo de las tareas fueron afectados efectivos de la Dirección General de Inteligencia, Dirección General de Bomberos, Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, Departamento Canes, División Búsqueda de Personas y las Comisarías Primera y Tercera de Fontana, además de otras dependencias especializadas.

Desde la fuerza policial indicaron que las diligencias continúan de manera intensiva, incluyendo recorridas preventivas y tareas de recolección de información que permitan avanzar en la localización del joven.

Asimismo, solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación sea comunicado de inmediato a la dependencia policial más cercana o al servicio de emergencias 911.