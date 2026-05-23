Susana Maggio celebró el anuncio de obras de reparación sobre la Ruta Nacional 95

La diputada provincial y referente del sudoeste chaqueño, Susana Maggio, expresó su satisfacción tras el anuncio realizado por el gobernador Leandro Zdero sobre la ejecución de trabajos de bacheo y reparación en la Ruta Nacional 95, una de las principales vías de conexión de la región.

El anuncio fue realizado en el marco de un convenio conjunto entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, que permitirá intervenir distintos tramos de la ruta desde Presidencia Roque Sáenz Peña hasta el límite con la provincia de Santa Fe.

Según se informó, las obras alcanzarán localidades como La Tigra, Villa Berthet, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, beneficiando a miles de vecinos y mejorando la circulación vehicular en uno de los corredores más importantes del sudoeste chaqueño.

“Acaba de anunciarlo el gobernador Leandro Zdero. En un convenio compartido entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional se va a realizar el bacheo y la reparación de esta ruta”, manifestó Maggio durante una recorrida sobre la Ruta Nacional 95.

La legisladora agradeció además al mandatario provincial y a todos los organismos involucrados en la concreción de la obra, destacando la importancia de avanzar con mejoras viales para fortalecer la conectividad, la seguridad y el desarrollo productivo de la región.

La intervención sobre la Ruta 95 representa un reclamo histórico de las comunidades del sudoeste provincial, debido al deterioro que presenta el corredor y al intenso tránsito que circula diariamente por la zona.