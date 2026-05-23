Infraestructura escolar: avanzan las obras de refacción en la E.E.T. N° 39 De Puerto Tirol

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, continúa avanzando con intervenciones prioritarias en la Escuela de Educación Técnica (E.E.T.) N° 39 de Puerto Tirol, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y adecuadas para estudiantes, docentes y personal de la institución.

En este marco, la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerruti, junto a la arquitecta Mabel Betik, realizaron una nueva jornada de supervisión técnica en el establecimiento, donde constataron el sostenido avance de la obra de refacción integral que se ejecuta en el edificio escolar.

Los trabajos se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad y con un ritmo intensivo, priorizando la recuperación de aulas y sectores afectados por las fallas estructurales detectadas oportunamente. Estas acciones forman parte de la intervención definida por el Gobierno provincial tras las inspecciones técnicas que determinaron riesgos en parte de la estructura edilicia.

A partir de ello, se implementaron medidas preventivas y se garantizó la continuidad pedagógica mediante el traslado temporal de los estudiantes a un espacio cercano, mientras se llevan adelante las tareas necesarias para la puesta en condiciones del establecimiento.

Desde la cartera educativa remarcaron que se trata de una obra prioritaria que requiere un abordaje técnico exhaustivo debido a la complejidad de los problemas estructurales detectados. En ese sentido, destacaron que el seguimiento permanente en territorio permite asegurar el cumplimiento de los plazos previstos y la calidad de las intervenciones, con el objetivo de que la comunidad educativa pueda regresar al edificio en condiciones óptimas en el menor tiempo posible.

Asimismo, señalaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura escolar impulsada por el Gobierno del Chaco, que tiene como eje garantizar entornos educativos seguros y de calidad en toda la provincia.

Relevamiento en la E.E.S. N° 17

Durante la jornada de trabajo en Puerto Tirol, el equipo técnico también recorrió la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) N° 17 “Florencio Varela”, donde se realizó un relevamiento edilicio integral para planificar futuras intervenciones y priorizar trabajos de refacción necesarios.

El objetivo de estas tareas es dar respuesta a las demandas de la comunidad educativa y avanzar en el mejoramiento de los espacios escolares para garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas.