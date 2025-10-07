El nuevo Santuario del Gauchito Gil abrirá sus puertas este martes

183113w850h716c.webp

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció que este martes 7 de octubre se realizará la inauguración del nuevo Santuario del Gauchito Gil, ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional N°123, en la ciudad de Mercedes.

El sitio, considerado uno de los principales destinos de devoción popular del país, fue objeto de una transformación integral para brindar mayor seguridad, orden y servicios, a los miles de fieles y turistas que lo visitan cada año.

Santuario del Gauchito Gil.

Este nuevo santuario principal cuenta con una superficie de 435 metros cuadrados, diseñado con un atrio y un oratorio destinados a las celebraciones religiosas.

Además, el complejo incluirá locales comerciales y gastronómicos, zonas de camping, un anfiteatro, áreas de alojamiento y recreación, y un amplio estacionamiento para recibir a los peregrinos con mayor comodidad.

Según destacó Valdés, «en Corrientes invertimos para preservar la fe, valorar la identidad y promover el turismo».

Una vez inaugurado, el renovado predio se convertirá en un espacio ordenado, amplio y seguro, capaz de albergar multitudes durante las celebraciones en honor al Gauchito Gil.

Con esta obra, el Gobierno provincial busca consolidar a Mercedes como epicentro del turismo religioso y fortalecer su identidad cultural, generando también mayor desarrollo económico local.

Más Noticias

430796w790h513c.jpg

Reportan el primer registro de oso melero con albinismo de Argentina

images

Cielo despejado y repunte térmico: semana de buen tiempo en el Chaco

Mirador-Obelisco-1

El Obelisco abre su mirador por primera vez en 89 años: precios, horarios y cómo conseguir las entradas

Te pueden interesar

1

Deportistas Chaqueños de Judo Viajan a San Juan para el Campeonato Nacional Clausura 2025: Okasan Dojo Lidera la Delegación

183113w850h716c.webp

El nuevo Santuario del Gauchito Gil abrirá sus puertas este martes

177828w850h448c.jpg

¿Abrirán los bancos el próximo viernes 10?

430796w790h513c.jpg

Reportan el primer registro de oso melero con albinismo de Argentina

images

Cielo despejado y repunte térmico: semana de buen tiempo en el Chaco