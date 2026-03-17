Argentina oficializó su salida de la OMS: ¿Qué significa y qué consecuencias puede tener?

El gobierno argentino hizo efectiva su salida de la Organización Mundial de la Salud, una decisión que abre interrogantes sobre el acceso a cooperación técnica, financiamiento y coordinación ante futuras emergencias. La medida, confirmada por el canciller Pablo Quirno, se concretó tras cumplirse el plazo de un año desde la notificación formal realizada en 2025.

Desde ahora, Argentina dejará de participar en los espacios de decisión de la OMS, donde se definen lineamientos, recomendaciones y estrategias frente a crisis sanitarias internacionales. Esto implica que el país ya no tendrá voto ni incidencia directa en la elaboración de políticas globales de salud.

Uno de los efectos más inmediatos es la pérdida de acceso pleno a redes de cooperación técnica que facilitan intercambio de información epidemiológica, asistencia especializada y programas de fortalecimiento de sistemas sanitarios. Si bien el Gobierno aseguró que buscará sostener vínculos mediante acuerdos bilaterales y regionales, esos mecanismos suelen ser más limitados y menos ágiles que los canales multilaterales.

La salida también podría impactar en el acceso a financiamiento y programas específicos impulsados por la OMS, especialmente en áreas como vacunación, enfermedades infecciosas y respuesta ante brotes. En escenarios de crisis, la coordinación internacional suele ser clave para acelerar respuestas y compartir recursos, algo que ahora dependerá de negociaciones puntuales.

En términos sanitarios, especialistas advierten que la desvinculación puede dificultar la integración del país en sistemas de alerta temprana y monitoreo global, herramientas centrales para anticipar epidemias. También podría generar demoras en la adopción de protocolos consensuados a nivel internacional.

El Gobierno justificó la decisión en críticas al rol del organismo durante la pandemia de COVID-19, al sostener que «no estuvo a la altura» de la crisis. En ese sentido, planteó la necesidad de recuperar autonomía en la toma de decisiones sanitarias y evitar condicionamientos externos.

Sin embargo, la medida se inscribe en una estrategia de alineamiento con la administración de Donald Trump, que avanzó en el mismo camino. En enero de 2026, Estados Unidos oficializó su retiro del organismo, lo que encendió alertas en la comunidad internacional por el impacto que podría tener en la gobernanza sanitaria global.

Desde la propia OMS, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó en reiteradas ocasiones su preocupación por estas decisiones, al considerar que debilitan los mecanismos de cooperación internacional en salud. En la misma línea, expertos como Lawrence Gostin advirtieron que la fragmentación puede afectar la capacidad de respuesta frente a futuras pandemias.