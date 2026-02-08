Defensores para la historia: jugará la final por el ascenso al Federal A

Defensores de Puerto Vilelas hizo historia y se quedó con la Región Litoral Norte del torneo Regional Amateur de fútbol tras eliminar a Guaraní Antonio Franco de Posadas. Fue 1-1 la revancha en Barranqueras y el resultado global terminó 2-1 para el «verde».

Gustavo Carballo marcó el gol del local y Leonardo Galeano el de la visita que terminó con diez por la expulsión de Agustín Vallejos. Ahora los dirigidos por Espíndola esperan por el ganador de Juventud Unida de Gualeguaychú o Ben Hur que juegan este domingo en Rafaela (en la ida ganaron los entrerrianos 3-1). Mientras que el domingo 15 será la final por el ascenso al Federal «A» a partido único y en cancha neutral.

El partido

Arranque intenso por parte de ambos equipos. Defensores con su habitual sistema táctico del 4-3-3 y Guaraní Antonio Franco con un esquema más ofensivo donde predominaba en la mitad de cancha, la dupla Eluchans-Dutto plantó un 3-5-2. Al equipo de Espíndola le llevó unos minutos darse cuenta que la clave estaba por los costados. En izquierda hicieron un buen tándem Molina y Canario y por derecha se encargó Ríos. Justamente fue este último quien a los 20 minutos mandó un centro que encontró en el área a Gustavo Carballo; el delantero controló y remato de media vuelta para colocar el balón contra el palo y vencer la resistencia del arquero Flores. 1-0 arriba «Defe» que creció notoriamente en el juego tras obtener la ventaja y tuvo inmediatamente dos opciones más que por centímetros no terminaron en gol.

Del «franjeado» se veía muy poco hasta la media hora de esa primera parte cuando Niz le regaló un tiro libre y el mismo fue aprovechado por Leonardo Galeano que lo cambió por gol tras una pegada por debajo de la barrera y del golero Ledesma. Ahora 1-1 y otra vez intensidad en la cancha. Defensores proponía y Guaraní contraatacaba. A minutos de finalizar la etapa inicial, Ríos fue derribado por Romero y el juez Gómez sancionó la pena máxima. Pero quien se agrandó en la acción del penal fue el arquero Eduardo Flores que se lo contuvo a Leonel Niz. Por ende, los equipos se marcharon al descanso igualados en un gol.

El complemento fue de más recaudos y estudios, ya ninguno de los dos equipos se animó a arriesgar tanto. Defensores buscaba tener el balón en su poder bajo la conducción de Ramírez Remotti y algún pase profundo para los hombres de ataque. El elenco misionero llegó muy poco sobre el arco de Ledesma por imprecisiones propias y por algunas del grupo de árbitros. Los cambios realizados por ambas instituciones le dieron ritmo otra vez al juego en los últimos minutos donde «Defe» falló en las definiciones, tuvo claras al menos cuatro con diferentes artífices.

El partido llegó al final y la locura se apoderó de la cancha con un Defensores de Vilelas que jugará la final del torneo por un ascenso al Federal A. El «verde» se quedó con la Región Litoral Norte perdiendo solo un partido, el del debut en Machagai. El rival del equipo de Espíndola se conocerá este domingo cuando jueguen la revancha Ben Hur de Rafaela y Juventud Unida de Gualeguaychú donde los entrerrianos tienen una ventaja de 3-1.

DEFENSORES 1

Leandro Ledesma.

William Fernández

Cristian Tabaqui

Leonardo Navarro

Nahuel Molina.

Leonel Niz

Lautaro Ramírez Remotti

Rodrigo Montenegro.

Gonzalo Ríos

Gustavo Carballo

Jonatán Canario.

DT: Joaquín Espíndola

GUARANÍ 1

Eduardo Flores.

Alejandro Galván

Lucas Noguera

Martín Romero.

Agustín Vallejos

Enzo Cejas

Lautaro Soto

Máximo Dutto

Joaquín Machado.

Leonardo Galeano

Marcelo Davalos.

DT: J. Eluchans-M. Dutto

Goles: 18PT Gustavo Carballo (D). 31PT Leonardo Galeano (GAF).

Incidencias: 39PT Eduardo Flores (GAF) le atajó un penal a Leonel Niz (D). 38ST Agustín Vallejos (GAF), expulsado.

Cambios: 15ST Juan Rea por Fernández (D). 15ST Andrés Maciel por Niz (D). 15ST Santiago Duarte por Dutto (GAF). 15ST Emanuel Báez por Machado (GAF). 24ST Lautaro Larrasabal por Carballo (D). 24ST Lucas Velázquez por Soto (GAF). 31ST Mauro Gómez por Cejas (GAF). 42ST Hugo Brizuela por Ríos (D). 42ST Gonzalo Ojeda por Canario (D).

Árbitro: Lucas Gómez. Asistentes: Eduardo Rodríguez y Germán Cardozo. Cuarto árbitro: Cristian Flores (todos de Chañar Ladeado). Estadio: Pedro Biolchi, de Don Orione (local Defensores).