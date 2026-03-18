YPF: la Justicia de los EE.UU. suspendió las demandas contra la Argentina

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender las acciones vinculadas al caso YPF hasta que se defina la cuestión de fondo sobre la expropiación de la compañía.

La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones de Nueva York tras un pedido de la Procuración del Tesoro, y deja en pausa el proceso de discovery, mediante el cual los demandantes buscaban identificar activos argentinos para eventuales embargos.

La suspensión también alcanza otros procedimientos en curso, incluida una moción por desacato y audiencias previstas en el tribunal de primera instancia.

El litigio se originó tras el fallo que condenó a la Argentina a pagar unos 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera.

La resolución actual se mantendrá vigente hasta que se resuelva la apelación presentada por el Estado argentino.

Según especialistas, la decisión frena momentáneamente los pedidos de información y medidas impulsadas por los demandantes, en un proceso judicial de alto impacto económico para el país.