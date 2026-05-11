La «médica trucha» se presentó ante el fiscal Soto para declarar

La causa de la «médica trucha» que sacude a la provincia, sumó este lunes un nuevo capítulo. Cerca de las 8, personal de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña concretó el traslado de Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, hacia los estrados de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, a cargo de Marcelo Soto, en el marco del expediente por supuesta usurpación de títulos y honores.

Ojeda, señalada públicamente como la «médica trucha», permanece detenida mientras avanza una investigación que ya provocó fuerte repercusión social y política, luego de que se conocieran múltiples denuncias sobre su presunto ejercicio ilegal de la medicina y supuestos vínculos.

El operativo fue realizado por efectivos de Investigaciones Complejas en el móvil policial N-164, bajo directivas de la fiscalía interviniente.

La investigación sigue creciendo y podría derivar en nuevas imputaciones, dentro de una causa que ya provoca conmoción en toda la provincia.