Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en junio tras el dato de inflación

Luego de conocerse que la inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,6% en junio, ya que se actualizan con la inflación registrada dos meses antes .

El nuevo cálculo ubica al haber mínimo en $403.320,39 a partir de junio, mientras que quienes perciban el bono recibirán $475.142,62.

Para el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $322.655,23 y llega a $394.478,23 con bono, en tanto que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en el mismo porcentaje.

NUEVOS VALORES

Jubilación mínima: $403.320,39

Jubilación mínima con bono: $475.142,62

PUAM: $322.655,23

PUAM con bono: $394.478,23

Pensiones no contributivas: $282.338,51

Pensiones no contributivas con bono: $354.181,51

Pensión Madre de 7 Hijos: $403.320,39

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $475.142,62

AUH: $144.937,56

AUH con Discapacidad: $471.904,34