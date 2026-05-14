Sáenz Peña: concluyó examen de ingreso para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad que se inscribieron para ingresar en el cargo de auxiliares administrativos en la segunda circunscripción del Poder Judicial culminaron el examen de oposición. Durante el mismo, el tribunal designado por el STJ evaluó que cumplieran las etapas correspondientes con participación de representantes del IPRODICH que actuaron como veedores.

Etapas

El concurso judicial para el régimen de discapacidad tiene diversas etapas que permiten evaluar adecuadamente a cada postulante para brindar los ajustes razonables y necesarios para el examen técnico en un marco que permita demostrar las condiciones de idoneidad requeridas para el cargo conforme pautas legales y constitucionales vigentes.

Las etapas son: llamado a inscripción, constitución de una comisión interdisciplinaria y tribunal examinador interdisciplinario, charla obligatoria, entrevistas individuales para determinar ajustes razonables requeridos por cada postulante, propuesta de modalidad y parámetros de evaluación, examen de redacción de textos jurídicos y preguntas, análisis de documentación, antecedentes y puntajes obtenidos para arribar al orden de mérito final.

Política institucional

Desde 2008 la justicia chaqueña realiza concursos de antecedentes y oposición para ingresar al cargo de auxiliar administrativo con un régimen especial para personas con discapacidad.

Además, desde agosto de 2023, cuenta con un Programa Integral para la Inclusión Laboral que fortaleció este proceso y que contempla pautas de realización del concurso, así como la adecuación y accesibilidad de las dependencias, sensibilización del equipo de trabajo, identificación de vacantes, análisis de aptitudes, capacitación continua, realización de ajustes razonables para otros concursos y acompañamiento periódico para el fortalecimiento de la cultura inclusiva.