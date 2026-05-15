Sameep instaló un nuevo equipo de bombeo para incrementar la producción de agua potable

La empresa Sameep concretó la instalación de un nuevo equipo de bombeo sumergible en la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora N° 2, una intervención que permitirá estabilizar la captación desde el riacho Barranqueras, incrementar la producción de agua potable y mejorar la impulsión hacia los centros de distribución del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) .

Los trabajos fueron ejecutados durante toda la jornada por personal de Electromecánica de la Gerencia de Producción y agentes de la Gerencia de Electromecánica, quienes realizaron tareas en el muelle de captación para poner en funcionamiento el nuevo equipo.

Con esta incorporación, Sameep podrá aumentar el caudal de agua cruda destinado al proceso de potabilización y sostener una mayor impulsión desde la Planta Potabilizadora N° 2 hacia distintos sectores del AMGR, mientras avanzan las reparaciones de las dos bombas que actualmente se encuentran fuera de servicio.

El gerente de Producción de Sameep, Aníbal Aquino, señaló que la empresa desarrolla distintas acciones de manera simultánea «con el objetivo de mejorar la producción de la Planta Potabilizadora y optimizar el servicio en las zonas más afectadas».

«No es la solución definitiva, pero permitirá atenuar la falta de agua en distintos sectores. En este caso instalamos un equipo de bombeo sumergible en la zona de captación para poder producir más agua potable e impulsar mayor recurso hacia los centros de distribución», indicó Aquino.

Asimismo, el funcionario sostuvo que «una vez que se cuente con los repuestos necesarios para reparar las dos bombas que quedaron fuera de servicio, se normalizará completamente el servicio en el Área Metropolitana del Gran Resistencia».

Desde la empresa remarcaron que continúan con los trabajos de manera permanente para sostener el abastecimiento y minimizar el impacto en los usuarios afectados por la contingencia.