Crimen de Julián: el abogado de Victoria Cantero sostuvo que la versión de su defendida «es diferente»

Mientras avanza la investigación por el homicidio de Julián Álvarez Guardia, el abogado defensor de Victoria Cantero, Marco Molero, dio a conocer la postura de su defendida y aseguró que la reconstrucción de los hechos será diferente a la que trascendió públicamente hasta ahora.

En una entrevista con TN Todo Noticias, el letrado sostuvo que la versión conocida «deberá reconstruirse desde otro lugar» y remarcó que, hasta el momento, la explicación brindada por Cantero presenta «diferencias sustanciales» respecto de la hipótesis difundida tras el crimen.

«Los hechos ocurrieron entre dos sujetos y nada más. Habrá que reconstruir el hecho desde otro lugar», afirmó Molero. Además, aseguró que pudo mantener una breve conversación con su defendida recién durante la noche del lunes y que, según el relato recibido, «todo fue parte de una discusión y como consecuencia decantaron los hechos; ese sería el contexto».

El abogado evitó adelantar una hipótesis definitiva sobre lo ocurrido y señaló que será la investigación judicial la que determine las circunstancias del episodio. «Hay un dato objetivo que es la muerte de Julián y hay que analizar los por qué y para qué de la conducta. Esto lo va a ir marcando la investigación. Yo no podría decir que fue un hecho cometido a sangre fría», expresó.

En ese sentido, planteó que todavía existen interrogantes sobre el contexto en el que ocurrió el hecho. «No sé si hubo un acto de defensa o un acto de conmoción de ánimo», manifestó, dejando abierta la posibilidad de que la estrategia de la defensa se oriente a discutir las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Las declaraciones de Molero contrastan con la versión sostenida por la familia de Julián Álvarez Guardia. Las hermanas de la víctima afirmaron públicamente que Victoria Cantero lo apuñaló mientras dormía, luego de una discusión de pareja, y calificaron el episodio como un ataque «a sangre fría».

Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa de investigación. La Fiscalía avanza con la recepción de testimonios, los resultados de la autopsia y distintas pericias que buscarán determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la mecánica del crimen.

En ese contexto, este martes Victoria Cantero, de 25 años, será trasladada a la sede judicial para ser notificada formalmente de la imputación en su contra y brindar su primera declaración en el marco de la causa. Sin embargo, Marco Molero, adelantó que la joven no responderá preguntas en esta instancia. «Se presentará para que le informen los hechos que se le atribuyen y las pruebas en las que se funda la calificación legal», explicó el defensor, quien la representa junto a Lucas Bosch.