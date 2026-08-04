La defensa de Victoria Cantero habló tras la imputación: «Todavía no tenemos delimitada una estrategia procesal»

La defensa de Victoria Cantero, imputada por el homicidio agravado de Julián Álvarez Guardia, dio este martes su versión tras la audiencia realizada en la Fiscalía. A la salida del edificio judicial, el abogado Lucas Bosch, quien integra el equipo defensor junto a Marco Molero, explicó los motivos por los cuales la joven decidió no prestar declaración indagatoria y aseguró que aún se encuentran definiendo la estrategia con la que afrontarán la causa.

«Nosotros entendemos que no era favorable que ella se preste a declarar hoy porque todavía no tenemos delimitada una estrategia procesal. Generalmente hacemos que la persona se abstenga de declarar en un primer momento y, más adelante, si lo consideramos conveniente, sí«, sostuvo el letrado ante los medios.

Bosch indicó además que Cantero permanece alojada en la Comisaría Undécima de Resistencia y confirmó que los testigos que la defensa considera relevantes ya fueron convocados por la Fiscalía.

«Los testigos que tenemos a disposición y consideramos trascendentes ya fueron citados a declarar por la Fiscalía y nosotros vamos a efectuar las preguntas correspondientes«, explicó.

La defensa respaldó al hermano de la imputada

Durante la entrevista, Bosch también respondió a las sospechas y cuestionamientos surgidos en torno a Sebastián Cantero, hermano de la imputada, y Fátima, su pareja, quienes trasladaron a Julián al Hospital Perrando luego de la agresión.

El abogado pidió comprender el dolor que atraviesa la familia de la víctima, aunque consideró que esa situación puede derivar en acusaciones que no corresponden.

«Hay que entender a la familia y ser empático porque están atravesados por el dolor. Esa sed y hambre de Justicia que tienen puede llegar a extender los brazos a donde no corresponda«, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que tanto Sebastián Cantero como su novia actuaron conforme a la ley al asistir al joven herido.

«Sebastián y Fátima todo lo que hicieron fue prestar auxilio. Lo llevaron y trasladaron al hospital, intentaron llamar al servicio de emergencias e, incluso, si no hubieran realizado esas acciones, habrían incurrido en el delito de omisión de auxilio. Actuaron conforme a derecho y no es esperable que tengan otra atribución«, remarcó.

Qué dijo sobre el celular de Julián

Otro de los puntos abordados por Bosch fue el teléfono celular de la víctima, luego de que trascendieran versiones sobre su paradero.

Según explicó el abogado, el dispositivo había quedado inicialmente en poder de familiares de la imputada, aunque aseguró que desde la defensa impulsaron su inmediata entrega a la Justicia.

«El celular de Julián quedó en posición de la familia de ella y lo primero que hicimos nosotros, al tomar contacto con la causa, fue hacerles saber dónde estaba, que estaba apagado y que se debía poner a disposición de la Justicia«, sostuvo.

Mientras la investigación continúa con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios, la defensa mantiene la decisión de que Victoria Cantero no declare por el momento, a la espera de definir la estrategia procesal con la que enfrentará la imputación por homicidio agravado.