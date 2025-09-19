Grave choque múltiple en el puente General Belgrano: tres heridos de gravedad fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes

En la tarde de este viernes, 19 de septiembre, cerca de las 16:15, se produjo un importante accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 1,5, en el acceso al barrio Pescador.

De acuerdo con el reporte del Departamento C.M.E. 911 – División Central de Despacho, el hecho fue alertado a través del sistema SaeCad911 por un testigo masculino, quien informó sobre la presencia de personas lesionadas en el lugar.

Al menos trece vehículos resultaron involucrados en la colisión múltiple. Tres personas sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, según confirmaron fuentes policiales.

En el sitio trabajaron de inmediato efectivos de la Policía Caminera, personal de la Comisaría Primera de Barranqueras, y se solicitó la presencia de ambulancias para la asistencia de los heridos.

Las autoridades dispusieron un operativo especial de tránsito para ordenar la circulación en la zona, que registró demoras significativas mientras se realizaban las tareas de auxilio y se retiraban los vehículos siniestrados.

Hasta el momento no se difundieron las identidades de los lesionados ni las causas que provocaron el accidente, que se encuentran bajo investigación.