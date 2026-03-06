Coti dará un show en el Guido Miranda

El viernes 24 de abril, a las 21.30, el músico Coti llegará al Guido Miranda con un recital que invita a recorrer los éxitos de siempre que marcaron generaciones y se convirtieron en clásicos de la música de habla hispana.

Coti es un artista que trasciende el tiempo, que acompaña momentos y que volverá a encontrarse con su público en una noche llena de magia, recuerdos y canciones eternas. El repertorio también incluirá temas compuestos para otros artistas que fueron éxitos mundiales y que Coti ha versionado a su manera, a su estilo y de la forma que los imaginó.

Las entradas tienen un valor de $40000, $50000 y $60000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas, y en https://www.gradatickets.com/coti-en-resistencia/p/10272