Colonia Popular realizó charla sobre prevención de enfermedades cardíacas en el Mes de la Mujer
En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, la Municipalidad de Colonia Popular organizó una charla abierta a la comunidad titulada “Enfermedades cardíacas. ¿Cuánto sabemos?”, con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.
El encuentro se desarrolló el jueves por la tarde en el Concejo Municipal y estuvo a cargo de la cardióloga Gabriela Altamirano, con la participación del director del Centro de Salud local, Adrián Bravo.
Durante la actividad se abordaron distintos aspectos vinculados a la salud del corazón, entre ellos la importancia de la alimentación saludable, los controles médicos periódicos y las medidas de prevención para reducir riesgos cardiovasculares.
Además, los vecinos que participaron pudieron realizar consultas sobre hábitos alimentarios, salud cardiovascular y vacunación, generándose un espacio de diálogo e intercambio con los profesionales de la salud.
La jornada contó también con la presencia de la intendente de la localidad, Mariela Soto, junto a funcionarios municipales y vecinos que se acercaron a participar de esta propuesta informativa.
Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de actividades comunitarias que buscan concientizar y promover hábitos saludables, fortaleciendo la prevención y el cuidado de la salud en la comunidad.