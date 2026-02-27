Corzuela: secuestran armas, elementos robados y más de un kilo y medio de droga tras un allanamiento

Un allanamiento policial realizado en la localidad de Corzuela culminó con el secuestro de armas, objetos vinculados a una causa por hurto y una importante cantidad de estupefacientes. Un hombre de 36 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 18:30 en una vivienda ubicada sobre calle General Belgrano, en el barrio Malvinas. El operativo fue realizado por personal de la comisaría local en el marco de una causa por “Supuesto Hurto”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron cuatro rifles de aire comprimido de distintas marcas con sus respectivas municiones, dos municiones de alto calibre y cartuchos calibres 22 y 38 mm. Además, secuestraron diversos elementos presuntamente relacionados con la causa investigada, entre ellos un atornillador, cuatro llantas de motocicleta, un parlante, una hidrolavadora, un amplificador de audio, tres caños de escape y cinco paneles LED.

En el lugar también se hallaron 1.549 gramos de marihuana y 86 gramos de cocaína, junto a dos balanzas de precisión, tres plantas de cannabis y la suma de 152 mil pesos en efectivo.

Ante el hallazgo de los estupefacientes, tomó intervención la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Finalmente, el principal morador del inmueble fue detenido y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones.