En la Capital Federal, autoridades de Puerto Vilelas participaron de un foro tecnológico sobre drones con IA aplicados a la seguridad

El intendente de Municipalidad de Puerto Vilelas, Marcelo González, junto a la diputada provincial e intendenta en licencia Magda Ayala, participaron en la Buenos Aires de un foro tecnológico donde se presentó nueva tecnología en drones con Inteligencia Artificial orientada a fortalecer los sistemas de seguridad.

Durante la jornada se expusieron herramientas de última generación, entre ellas sistemas infrarrojos, identificación de personas, localización de focos de incendio y monitoreo inteligente en tiempo real. Estas soluciones fueron planteadas como instrumentos que podrían contribuir a mejorar la prevención y optimizar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones.

En ese marco, las autoridades mantuvieron una reunión con representantes de la firma Technology Bureau, entre ellos Javier Marcos, Director de Gobierno a nivel grupo, nacional y regional, y Damián Timponi, Gerente General y Comercial, con el objetivo de avanzar en posibles acuerdos de cooperación que permitan evaluar la implementación de esta tecnología en el ámbito local.

Desde el municipio señalaron que la participación en este tipo de espacios apunta a incorporar innovación y herramientas tecnológicas que acompañen las políticas públicas destinadas a fortalecer la protección y el bienestar de la comunidad.