Corzuela impulsa operativo “Vuelta al Cole” con controles y servicios gratuitos
La Municipalidad de Corzuela puso en marcha un nuevo operativo integral en el marco del programa “Vuelta al Cole”, destinado a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.
La jornada se desarrolla en el Comedor del barrio Estudiantes, donde equipos municipales brindan atención a niños y niñas que concurren junto a sus tutores, presentando DNI y carnet de vacunación.
Durante el operativo se ofrecen de manera gratuita distintos servicios, entre ellos:
-
Corte de pelo
-
Taller de higiene de manos
-
Control de talla y peso
-
Peluquería
-
Asistencia del equipo de Vacunatorio para completar formularios de inscripción escolar y de nivel inicial
Desde el municipio destacaron que estas acciones buscan facilitar el acceso a controles básicos de salud y colaborar con los requisitos necesarios para el ingreso a jardines y escuelas, promoviendo además hábitos de cuidado personal desde edades tempranas.
El operativo se extenderá hasta las 12 horas y forma parte de las iniciativas locales orientadas a acompañar a las familias en el regreso a clases.