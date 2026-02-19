Corzuela impulsa operativo “Vuelta al Cole” con controles y servicios gratuitos

636878885_18435869152118184_4253711248711190268_n

La Municipalidad de Corzuela puso en marcha un nuevo operativo integral en el marco del programa “Vuelta al Cole”, destinado a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.

La jornada se desarrolla en el Comedor del barrio Estudiantes, donde equipos municipales brindan atención a niños y niñas que concurren junto a sus tutores, presentando DNI y carnet de vacunación.

Durante el operativo se ofrecen de manera gratuita distintos servicios, entre ellos:

  • Corte de pelo

  • Taller de higiene de manos

  • Control de talla y peso

  • Peluquería

  • Asistencia del equipo de Vacunatorio para completar formularios de inscripción escolar y de nivel inicial

Desde el municipio destacaron que estas acciones buscan facilitar el acceso a controles básicos de salud y colaborar con los requisitos necesarios para el ingreso a jardines y escuelas, promoviendo además hábitos de cuidado personal desde edades tempranas.

El operativo se extenderá hasta las 12 horas y forma parte de las iniciativas locales orientadas a acompañar a las familias en el regreso a clases.

