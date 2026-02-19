Avia Terai avanza con obras de enripiado en calles clave de la ciudad

La Municipalidad de Avia Terai continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calzada en distintos puntos del ejido urbano, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y garantizar mejores condiciones de circulación para los vecinos.

En esta etapa, las tareas se concentran sobre la calle 6, en el tramo comprendido entre las calles 7 y 13, donde se llevan adelante labores de mantenimiento, y en la calle 9, entre calles 6 y 8, donde se realiza el mejoramiento mediante enripiado.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas intervenciones se están concretando íntegramente con recursos genuinos, utilizando equipamiento vial propio y con personal perteneciente a la comuna, lo que permite avanzar en infraestructura urbana sin recurrir a financiamiento externo.

Las obras forman parte de un plan sostenido de mejoras en la red vial urbana, orientado a facilitar el acceso a los barrios y reducir las dificultades de circulación, especialmente durante jornadas de inestabilidad climática.

Según se informó oficialmente, este tipo de intervenciones contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de los habitantes, al tiempo que fortalece la conectividad interna de la localidad.