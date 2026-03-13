Corzuela: ECOM instaló internet satelital en la escuela del paraje Pampa Zappa

En el marco de un plan para reducir la brecha digital en zonas rurales, el Gobierno del Chaco, a través de Ecom Chaco, instaló un sistema de conectividad satelital en la Escuela de Educación Primaria N° 119, ubicada en el paraje Pampa Zappa, en jurisdicción de Corzuela.

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial destinada a mejorar el acceso a internet en establecimientos educativos alejados de los centros urbanos, brindando herramientas digitales que permitan fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde la institución educativa destacaron la importancia de contar con conectividad para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Docentes y alumnos señalaron que el acceso a internet permitirá ampliar las posibilidades de investigación y aprendizaje. Incluso, un estudiante de segundo grado expresó su entusiasmo al contar que ahora podrá investigar y aprender más sobre temas como el Sistema Solar.

El presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff, remarcó el impacto de estas acciones para el desarrollo educativo y tecnológico de la provincia. “Garantizar conectividad en las escuelas rurales es clave para asegurar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad educativa”, afirmó.

Conectividad con tecnología satelital

El sistema implementado utiliza tecnología satelital de banda ancha de alta capacidad, diseñada para ofrecer conexiones estables y de alta velocidad durante todo el año. Esta infraestructura permite acceder a contenidos digitales y plataformas educativas sin las limitaciones que suelen presentar otros sistemas de conectividad en zonas rurales.

Entre las características del servicio se destaca la incorporación de herramientas de filtrado de contenidos inapropiados, lo que garantiza un entorno digital seguro para los estudiantes. Además, el sistema prioriza el uso de aplicaciones y plataformas educativas para optimizar el rendimiento de la conexión dentro del ámbito escolar.

Veleff también explicó que esta tecnología puede ser aplicada en otros organismos del Estado provincial, permitiendo brindar conectividad en puntos donde no existe infraestructura tradicional de telecomunicaciones.

Desde la empresa provincial señalaron que el objetivo es continuar expandiendo el acceso a internet en todo el territorio chaqueño. Para ello, ECOM cuenta con bases operativas y un centro de monitoreo que funciona las 24 horas, desde donde se supervisa el funcionamiento de los sistemas instalados en distintos puntos de la provincia.