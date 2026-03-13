Lanzaron Joy, una nueva aerolínea que tendrá vuelos regionales

En un contexto de dificultades con la conectividad aérea entre las provincias, Joy se abre espacio para aumentar los vuelos regionales y sumar rutas directas .

La empresa fue anunciada este 11 de marzo en Buenos Aires y fue impulsada por un grupo de empresarios del sector con capitales mayoritariamente nacionales.

La idea es apuntar a un segmento de pasajeros que actualmente tiene pocas opciones para viajar entre provincias sin pasar por la Ciudad de Buenos Aires.

En su etapa inicial, la compañía operará con dos aviones Bombardier CRJ‑200 LR, que tienen capacidad para 50 pasajeros. Son aeronaves de cabina angosta con dos asientos por lado, sin asiento central, un formato que permite más espacio personal y embarques más rápidos.

La empresa busca posicionarse en el rubro de vuelos de cabotaje con un servicio que ofrece cabina silenciosa, atención a bordo y una operación pensada para trayectos regionales de corta y media distancia.

El primer destino confirmado es la ciudad de San Salvador de Jujuy, tras un acuerdo firmado con el Gobierno de Jujuy. Sin embargo, el inicio de las operaciones dependerá de la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil, el organismo que se encarga de regular la actividad aerocomercial en el país.

El plan inicial contempla vuelos desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo. También se analizan conexiones entre ciudades como Córdoba, Puerto Iguazú y San Carlos de Bariloche.

La empresa todavía no informó una fecha concreta para el inicio de los vuelos, pero, según indicaron desde el proyecto, el cronograma se difundirá una vez finalizado el proceso regulatorio.