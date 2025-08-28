Bs. As: Chaco Protagonista En La Presentación Del Primer Evento Biotecnológico Aplicado Al Algodón

El gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, acompañaron este jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el lanzamiento de “El nuevo camino del algodón”, en el marco de la presentación del primer algodón con tres eventos Biotecnológicos, que tiene proyección comercial y permitirá bajar la utilización de agroquímicos, como así también brindar más protección frente a insectos y malezas.

En este sentido, el Gobernador Leandro Zdero expresó: “Estamos presentando “El nuevo camino del algodón” que para nuestra provincia no solo significa crecimiento y desarrollo, sino que significa historia e identidad. Por eso, la articulación entre el sector público y privado es fundamental, como el trabajo de la empresa Gensus y el INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña aportando investigación, y tecnología para que el desarrollo del algodón mejore toda la cadena productiva. Este es el camino que queremos y es el desarrollo que necesitamos, cuando le va bien a un productor de algodón le va bien a los pueblos de nuestra provincia”

La nueva semilla, aprobada por la Comisión Nacional de Biotecnología (CoNaBiA), combina tolerancia a herbicidas a base de glufosinato de amonio y glifosato, además de brindar resistencia a insectos dañinos. “Los nuevos materiales genéticos simplifican las tareas del cultivo, reduciendo la utilización de agroquímicos”, destacó el ministro Dudik.

Chaco, en el centro de la innovación

*El evento estuvo presidido por el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; contó con la presencia del presidente de Gensus, Pablo Vaquero, y el referente de genética de INTA, Mauricio Tcach. El Chaco fue protagonista con dos instituciones locales clave: INTA Sáenz Peña y Gensus, encargada de la multiplicación de semillas para todo el país. “El nuevo camino del algodón busca generar una revolución genética y productiva con el Chaco como protagonista, marcando el alto valor agregado de nuestra producción”, afirmó Dudik, subrayando que Gensus es la primera empresa nacional que logra este tipo de aprobaciones luego de las grandes multinacionales del sector.

Avances en investigación

Durante la jornada también se presentaron proyectos conjuntos con el INTA para:

-Desarrollar en breve una variedad con cuatro eventos (BG-RR-IMI-Glufosinato), que combine mayor control de insectos y malezas.

-Investigar junto al Instituto de Genética del INTA plantas resistentes al 2,4D, herbicida muy volátil que afecta la producción por derivas en aplicaciones terrestres o aéreas.

-Avanzar en materiales de fibra extra larga, con alto potencial para la industria textil internacional.

El ministro Dudik recordó que el Gobierno del Chaco también financia investigaciones en genética, como el desarrollo de variedades resistentes al picudo del algodonero, plaga que se potencia con los cambios climáticos. “El algodón, ligado a nuestra identidad como provincia y región, necesita transformaciones profundas para seguir siendo competitivo. La investigación y la transferencia tecnológica del INTA al sector privado serán claves para lograrlo”, concluyó.

Acompañaron al Gobernador Zdero, el subsecretario económico, Guillermo Agüero y el senador Víctor Zimmermann en la presentación denominado “El nuevo camino del Algodón”.