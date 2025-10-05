Corrientes disfruta de la temporada de playas más larga del país

La Municipalidad de Corrientes habilitó todas las playas públicas de la ciudad hasta abril, en el marco de una nueva edición del programa «El verano más largo del país». Con esta apertura, los cinco balnearios municipales –Arazaty I y II, Molina Punta, Islas Malvinas I y II– cuentan con todos los servicios en funcionamiento de manera ininterrumpida.

Los balnearios estarán abiertos de 8 a 20 horas con cobertura de guardavidas, personal de Guardia Urbana y acompañamiento de la Policía de Corrientes, además de tareas permanentes de limpieza, baños habilitados y otros servicios.

En Arazaty I y II y Malvinas I, los sanitarios permanecerán abiertos hasta las 2.30 de la madrugada. Además, la ciudad ofrecerá por tercer año consecutivo el espacio amigable para mascotas en la playa Malvinas II. «Lo que pedimos siempre es que cada uno se haga cargo de los desechos y respete al otro que está disfrutando del balneario», mencionaron autoridades locales.

LOS GUARDAVIDAS SE ENCUENTRAN BAJO EL CONTROL DE LAS CINCO PLAYAS QUE HABILITÓ EL MUNICIPIO CAPITALINO.

En cuanto a la seguridad en el agua, el secretario de Turismo y Deportes, Juan Enrique Braillard Poccard subrayó: «El cuerpo de guardavidas trabaja de forma permanente colocando boyados, realizando vigilancia en la playa y desde las garitas, y cuidando la seguridad de todos los bañistas». Además, destacó el esfuerzo de las distintas áreas municipales: «Siempre resalto el trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos porque nuestras playas no son solo arena y río: todo el entorno parquizado invita a venir a pasar el verano».

La temporada de verano se extenderá hasta abril, consolidando a Corrientes como destino turístico en crecimiento. «Corrientes tiene movimiento turístico todo el año con reuniones, congresos y torneos, pero en verano vivimos nuestro momento más fuerte, y queremos que nuestras playas sean un lugar seguro, limpio y accesible para todos», concluyó Braillard Poccard.

LAS PLAYAS NOCTURNAS DE LA COSTANERA SUR FUERON UNO DE LOS ATRACTIVOS EN LA TEMPORADA PASADA.

Accesibilidad y seguridad

Por su parte, el director General de Playas y Balnearios, Adrián Meza, resaltó las mejoras en accesibilidad: «Colocamos decks que permiten llegar prácticamente hasta el agua, y en Malvinas I se hizo una reforma total el año pasado y se está próximo a inaugurar un ascensor para que las personas en silla de ruedas o con dificultades motrices también puedan disfrutar del río».

Destacó además la experiencia del programa Playas Todo el Año, que en temporada baja habilitó parcialmente Arazaty I, Islas Malvinas II y Molina Punta, con la visita de más de 35.000 personas los fines de semana y feriados. «El clima de Corrientes nos permitió ofrecer esta alternativa en fines de semana largos, vacaciones de invierno y días con temperaturas agradables», indicó.

En relación a la seguridad, precisó: «Estamos trabajando con casi el 90% del plantel de guardavidas que finalizó la temporada pasada, que además se ocupan de tareas de mantenimiento, limpieza y hasta del cuidado de las sombrillas».

El funcionario también recordó que «sigue vigente la ordenanza 5875, que prohíbe el ingreso a las playas con elementos punzocortantes, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas o mascotas, salvo en Malvinas II, que es la playa habilitada como pet friendly».