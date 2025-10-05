Charata Celebró Sus 111 Años Con El Acompañamiento Del Gobernador Leandro Zdero

”Este Gobierno seguirá acompañando a Charata para que continúe brillando”, afirmó el primer mandatario provincial.

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider (su pueblo natal) y al intendente Rubén Rach, acompañó el acto central por el 111° aniversario de Charata, realizado en el Anfiteatro del Paseo del Sol. Durante la ceremonia, el Gobierno provincial entregó títulos de propiedad, equipamiento y herramientas a vecinos, productores e instituciones locales, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sudoeste chaqueño.

Además, a través del IPDUV, se otorgaron títulos de propiedad a familias de la localidad —algunas esperaban hace más de 30 años—, mientras que el Instituto de Tierras Fiscales formalizó la entrega de títulos administrativos a productores rurales, garantizando seguridad jurídica y equidad en el acceso a la tierra.

Por su parte, la Fundación Soy Chaco distribuyó herramientas, utensilios y electrodomésticos a escuelas, merenderos y asociaciones civiles, y el Ministerio de Desarrollo Humano entregó equipamiento y kits escolares a instituciones educativas y sociales. Además, se completó la entrega de lentes a niños en el marco del programa nacional “Ver Para Ser Libres”, que promueve la salud visual infantil.

En su mensaje, el Gobernador Zdero destacó el valor del trabajo conjunto y la identidad chaqueña:

“Cada localidad hace al Chaco, y esa es la esencia que nos une. Encontramos en Charata un municipio comprometido y vamos a seguir acompañando para que esta ciudad continúe brillando”, expresó.

El Gobernador anunció también nuevas obras para la región, entre ellas el inicio de la pavimentación de la Ruta 6, y reafirmó su compromiso de seguir impulsando educación, salud, producción y seguridad en todo el territorio.

El acto contó también con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano Gabriela Galarza, el presidente del IPDUV Fernando Berecoechea, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales Ana María Canata, la directora ejecutiva de Fundación Soy Chaco, María Martina, demás funcionarios provinciales, nacionales y municipales; y el intendente local Rubén Rach, quien destacó: “A Charata la hicieron grande sus vecinos, con esfuerzo y compromiso. Seguiremos trabajando para proyectar un futuro mejor para todos.”