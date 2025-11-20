Concepción del Bermejo avanza en la reforestación de espacios públicos

583322729_869701732390748_7477959601723205584_n

La Municipalidad de Concepción del Bermejo llevó adelante una nueva jornada de reforestación en distintos sectores de la localidad, como parte de las acciones para fortalecer y embellecer los espacios verdes del pueblo. El trabajo fue realizado por personal municipal en conjunto con el grupo Prohuerta.

Durante la intervención se plantaron árboles de sombra y especies florales en la Plaza Central, en la colectora y en el cementerio local, tres puntos que presentaban ejemplares deteriorados o caídos a causa del paso del tiempo y de los recientes episodios de fuertes vientos y lluvias.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas tareas para mejorar la calidad ambiental y revitalizar los espacios de uso común. En ese sentido, remarcaron que la reforestación no solo embellece la localidad, sino que también contribuye a generar áreas de sombra, favorecer la biodiversidad y promover un entorno más saludable para los vecinos.

Las autoridades municipales solicitaron a la comunidad el cuidado de las nuevas plantas: “Rogamos a todos los vecinos que las protejan y no las dañen, ya que son fundamentales para el embellecimiento y el bienestar de nuestros espacios verdes”, expresaron.

Con estas acciones, Concepción del Bermejo reafirma su compromiso con el ambiente y continúa avanzando en obras de recuperación y mejora urbana para toda la comunidad.

Más Noticias

585293506_1265973568908627_3521212755569736692_n

Colonia Aborigen avanza con nuevas obras de iluminación pública

585805989_1633924921294031_1921591216392348054_n (1)

Entrega de nueva indumentaria al personal de Tránsito e Inspección General en Presidencia de la Plaza

184876w850h478c.jpg

Avanza la última etapa de la nueva «Plaza de la Inclusión»

Te pueden interesar

583093213_18329032165243095_240102423004787952_n

Avanza en Fontana la construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardio Oncológico

583322729_869701732390748_7477959601723205584_n

Concepción del Bermejo avanza en la reforestación de espacios públicos

585293506_1265973568908627_3521212755569736692_n

Colonia Aborigen avanza con nuevas obras de iluminación pública

9373w850h478c.jpg

For Ever abrocha las piezas para la temporada 2026

184892w850h511c.png

Hallaron los cuerpos de los menores que fueron arrastrados por el río Bermejo