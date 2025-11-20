Concepción del Bermejo avanza en la reforestación de espacios públicos
La Municipalidad de Concepción del Bermejo llevó adelante una nueva jornada de reforestación en distintos sectores de la localidad, como parte de las acciones para fortalecer y embellecer los espacios verdes del pueblo. El trabajo fue realizado por personal municipal en conjunto con el grupo Prohuerta.
Durante la intervención se plantaron árboles de sombra y especies florales en la Plaza Central, en la colectora y en el cementerio local, tres puntos que presentaban ejemplares deteriorados o caídos a causa del paso del tiempo y de los recientes episodios de fuertes vientos y lluvias.
Desde el municipio destacaron la importancia de estas tareas para mejorar la calidad ambiental y revitalizar los espacios de uso común. En ese sentido, remarcaron que la reforestación no solo embellece la localidad, sino que también contribuye a generar áreas de sombra, favorecer la biodiversidad y promover un entorno más saludable para los vecinos.
Las autoridades municipales solicitaron a la comunidad el cuidado de las nuevas plantas: “Rogamos a todos los vecinos que las protejan y no las dañen, ya que son fundamentales para el embellecimiento y el bienestar de nuestros espacios verdes”, expresaron.
Con estas acciones, Concepción del Bermejo reafirma su compromiso con el ambiente y continúa avanzando en obras de recuperación y mejora urbana para toda la comunidad.